“Devleti asıl zarara uğratanlar bizden şikayetçi oldu”

Kamuda yetkili sendikaların 5 Aralık’ta Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği lastik yakma eylemi yargıya taşındı. Maliye Bakanı Özdemir Berova, eylem sırasında yakılan lastiklerin bakanlık binasının girişindeki demir bariyerlere zarar verdiği iddiasıyla, aralarında sendika başkanlarının da bulunduğu 5 sendikacı hakkında polise şikâyette bulundu.

İddiaya göre demir bariyerlerde oluşan zarar 22 bin TL olarak hesaplandı. Bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde sendikacılara “kamu malına zarar verme” gerekçesiyle dava okundu. Sendika temsilcileri ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, kendilerine yöneltilen süreci “toplumsal muhalefeti kriminalize etme girişimi” olarak değerlendirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkeyi yönetenlerin yarattığı yoksullaşmaya ve adaletsizliğe karşı mücadele ettiklerini vurgularken, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise devletin asıl zarara uğratanların, kendilerini şilayet edenler olduğunu söyledi, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin kamuyu zarara uğrattığı örnekleri sıraladı.

Hakkında dava okunan isimler şöyle açıklandı: Selma Eylem (KTOEÖS Başkanı), Güven Bengihan (KTAMS Başkanı), Adnan Zekai, Yusuf Sonay, Suat Mertsoylu

KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Bizim suçumuz haktır, hukuktur, adalettir”

“5 Aralık 2025 tarihinde kamuda yetkili 5 sendika Maliye Bakanlığı önünde lastik yakma eylemi gerçekleştirmiştir. Bu esnada yanan lastiklerin bakanlığın demir bariyerlerine zarar verdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Özdemir Berova bizlerden şikayetçi oldu. 5 kişi seçildi. Selma Eylem, Güven Bengihan, Adnan Zekai, Yusuf Sonay ve Suat Mertsoylu.

O gün yakılan lastiklerden kaynaklı demir bariyerlere zarar verdiği iddiasıyla bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde bize dava okundu. Verdiğimiz zarar da 22 bin TL. Memleketi soyup soğana çevirenler hiçbir bedel ödemiyor, biz ise yoksullaşmaya, yok oluşa karşı hesap sormaya gittiğimiz eylemle ilgili olarak suçlu muamelesi gördük.

Biz kimsenin hakkını yemedik. Biz yolsuzluk yapmadık, rüşvet almadık. Keşke Maliye Bakanı demir bariyere gösterdiği hassasiyeti ve değeri, memleketine de gösterseydi. Bizler de sizden şikayetçiyiz. Bu memlekete her gün zarar veriyorsunuz.

Sayın bakan demir kapının gailesine düştü, bizler memlekete... O demir bariyer tadil edilebilir ama sizin bu ülkenin geleceğine verdiğiniz zararın telafisi yoktur.

İçerde ifade vermedik, bize dava okudular. 22 bin TL’lik kamu malına zarardan dava okudular. Kabul etmedik. Bizim suçumuz haktır, hukuktur, adalettir. Bu suçu işlemeye devam edeceğiz.”

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Asıl devleti zarara uğratanlar bizden şikâyetçi olanlardır”

“Yapmış olduğumuz bir eylemden dolayı bize dava okundu. Dava okunması gerekenler bizlerden şikayetçi oldu. Bizden şikayetçi olanların biraz utanacak yüzleri olması gerekiyor. Devleti zarara uğratan kendileridir.

Örneğin öğretmenin hazırlık ödeneğini gasp ediyorlar yıllardır. Özellikle 15 Eylül’den sonra atanan öğretmene hazırlık ödeneği verilmiyor. Örnek bir dava açıldı, dava kazanıldı, mahkeme yoluyla ancak hazırlık ödeneğini alabiliyoruz, faiziyle. Bu devleti zarara uğratmak değil midir?

Öğretmene borcu var çünkü milyonlarca liralık kesinti yapıyor 2023’ten beri. Bu para nereye gidiyor, hesap vermiyor. Bu listeyi çoğaltabiliriz. Bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Toplumsal muhalefeti örgütleyen sendikacılar içerisinden seçerek bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Yani yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor.

Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu algı komiktir. Önce kendilerine bakmaları gerek. Önce dağları, taşları, kıyıları yağmalayanların; bu ülkenin halka ait kurumlarını yağmalayanların hesap vermesi gerekir.

Adalet için, hak için, demokrasi için, eğitim için mücadele edenlerden hesap sorulması manidardır. Bizim alnımız aktır. Eylemde bilgi verilerek ateş yakılacağı söylenmiştir. Köşede itfaiye bekliyordu. Ateş izinsiz yakılmadı. Yaptığımız tüm eylemlerde alnımız açıktır. Tüm pislikleri, tüm yolsuzlukları tek tek deşifre ederek mücadele etmeye devam edeceğiz.”