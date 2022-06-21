Devlet ve işverenden “Asgari Ücret” formülü "Brüt 8 bin 569”

Ertuğrul SENOVA

Türk Lirası’nın döviz karşısında devam eden değer kaybı, akaryakıttan elektriğe; yumurtadan ekmeğe gelen zamlar ve denetimsiz raf fiyatları nedeniyle asgari ücretlinin ay ortasını bile getiremediği şu günlerde gözler, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, komisyonu toplantıya çağırmak için Haziran ayı hayat pahalılığının belirlenmesini beklediklerini, yeni asgari ücretin Temmuz ayı maaşlarına yansıyacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan işçi ve işveren tarafı, Taçoy’un geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “asgari ücret 8 bin - 8 bin 500 TL civarında olması gerek” yönündeki açıklamasını da değerlendirdi; işçi tarafı, “açlık sınırının altında, müzakere bile etmeyiz” derken, işveren tarafı ise “mantıklı bir hesaplama” yorumunda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Yasası gereği bir tarafın çağrıda bulunması halinde hükümetin 15 gün içerisinde komisyonu toplamak zorunda olduğunu belirtti, geçtiğimiz hafta Perşembe gün bu çağrıyı yaptıklarını, önümüzdeki 10 gün içerisinde Yasa gereği masanın toplanmak zorunda olduğunu vurguladı.

Taçoy’un “yeni asgari ücret 8 bin – 8 bin 500 TL olmalı” yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan Seraroğlu, “8 bin 500’ü kabul etmemiz mümkün değil. Mayıs sonu itibariyle açlık sınırı 8 bin 676 TL” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk asgari ücretinin belirlendiği tarihin seçim sürecine denk geldiğini bu nedenle devletin “bonkör” davrandığını söyleyen Sungur, “Bir kesimi mutlu etmek için diğer kesimi eritemezsiniz. İşveren kesimi de mutlu edilmeli. Ama devletin bu yönde hiçbir faaliyeti yok” şeklinde konuştu.

İşveren tarafı olarak yaptıkları hesaplamalara göre yeni asgari ücretin brüt 8 bin 569 TL’ye denk geldiğini söyleyen Sungur, “Sanırım Sayın Çalışma Bakanı da mantıklı bir hesapla bu sonucu buldu ve 8 bin 500 TL dedi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu: Komisyon Yasa gereği 10 gün içinde toplanmalı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, komisyon toplantısı için henüz net bir tarih konuşulmadığını ancak Asgari Ücret Yasası gereği bir tarafın çağrıda bulunması halinde hükümetin 15 gün içerisinde komisyonu toplamak zorunda olduğunu belirtti.

Serdaroğlu, geçtiğimiz hafta Perşembe gün bu çağrıyı yaptıklarını, önümüzdeki 10 gün içerisinde Yasa gereği masanın toplanması gerektiğini vurguladı.

“8 bin 500 TL’yi kabul etmemiz mümkün değil, açlık sınırı 8 bin 676 TL”

Taçoy’un “yeni asgari ücret 8 bin – 8 bin 500 TL olmalı” yönündeki açıklamasına ilişkin konuşan Seraroğlu, “8 bin 500’ü kabul etmemiz mümkün değil, söz konusu bile olamaz. Mayıs sonu itibariyle açlık sınırı 8 bin 676 TL. Bu rakamın altındaki rakamları oylamamız bile mümkün değil” dedi.

Serdaroğlu, masanın toplanmasının Temmuz ayına sarkması halinde, mevcut hayat pahalılığı olarak açıklanan 43.10’un üzerine Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin hayat pahalılığı oranını da ekleyerek pazarlığa oturacaklarını belirtti.

Sungur: Devlet son toplantının seçim sürecine denk gelmesi nedeniyle ‘bonkör’ davrandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren tarafını temsil eden Hasan Sungur ise Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile bu hafta toplantılar gerçekleştireceklerini ve pazarlığa sunacakları rakamı belirleyeceklerini ifade etti.

Yılın ilk asgari ücretinin belirlendiği tarihin seçim sürecine denk geldiğini bu nedenle devletin “bonkör” davrandığını söyleyen Sungur, “Geçen sefer hayat pahalılığı yüzde 22 oranında artmıştı. Ama asgari ücret yüzde 40 oranındaki artışla geçmişti. Biz işverenlere yüzde 18’lik borçları var. Bu kez masada bu borç da pazarlığa konulacak” dedi.

“Bir kesimi mutlu etmek için diğer kesimi eritemezsiniz”

“Evet, işçi bu paralarla geçinemiyor ama işveren da artık üretemiyor, çünkü destek görmüyor” diyen Sungur, “Bir kesimi mutlu etmek için diğer kesimi eritemezsiniz. İşveren kesimi de mutlu edilmeli. Ama devletin bu yönde hiçbir faaliyeti yok” şeklinde konuştu.

“Bizim hesabımızla yeni ücret 8 bin 596 TL’ye denk geliyor… Sayın Bakan da mantıklı bir hesapla bu sonucu buldu”

Asgari ücretle ilgili iki farklı öneri sunan Sungur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ya Şubat 2021’deki hayat pahalılığı ile asgari ücret oranını alıp 2022 Şubat’taki hayat pahalılığı ile asgari ücret oranını alıp ortalaması alınacak ya da işverene de destek verilecek. ‘Biz size bu avantajı veriyoruz, bu katkıyı işçilerinize yansıtın’ denilecek.”

Sungur, sözünü ettiği hesaplamanın yapılması halinde, yeni asgari ücretin brüt 8 bin 569 TL’ye denk geleceğini ifade ederek, “Sanırım Sayın Çalışma Bakanı da mantıklı bir hesapla bu sonucu buldu ve 8 bin 500 TL dedi” ifadelerini kullandı.