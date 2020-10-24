Devir teslim güneyde nasıl yer aldı?

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün düzenlenen ant içme ve devir teslim törenleri güneydeki basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi: “Tatar İki Devlette Israr Ediyor – İşgal Bölgelerinde Liderlik Değişimi” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar ve eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın devir teslim töreninde yaptıkları konuşmalara geniş şekilde yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu şekilde yansıttılar:

Fileleftheros: “İşgal Bölgelerinde Liderler Değişti Talepler Değişmedi – Yeni Lider Aynı Talepler”.

Politis: “Ersin Tatar: Gayrı Resmi Konferansta İki Ayrı Devletli Çözüm”.

Haravgi: “Akıncı: Temiz Vicdanla Gidiyorum – Tatar’ın Yemin Töreninde Katılım Eksikliği”.