“Devam eden güvenlik tehdidi var, evlerinizde kalın”

Ağrotur Belediyesi, bölgede yaşayanlara yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımladı. Yapılan duyuruda, devam eden bir güvenlik tehdidi bulunduğu belirtilerek Ağrotur sakinlerinin yeni bir resmi duyuru yapılıncaya kadar evlerinde kalmaları istendi.

Açıklamada, vatandaşların pencerelerden uzak durmaları ve sağlam mobilyaların arkasında ya da altında korunmaları gerektiği ifade edilerek, “Devam eden bir güvenlik tehdidi vardır. Lütfen evlerinizde kalın ve yeni resmi duyuru yapılıncaya kadar bulunduğunuz yerde kalmaya devam edin. Pencerelerden uzaklaşın ve sağlam, dayanıklı mobilyaların arkasında veya altında siper alın. Lütfen yeni talimatları bekleyin.” denildi.

Gerçekleşen alarm 13 dakika sürdü.