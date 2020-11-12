4 bakan tebdirleri açıkladı

Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yoliti, Kıbrıs Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Kıbrıs Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ve Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu, bugün düzenlenen basın toplantısıyla Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüsle mücadele kapsamında dün açıklanan yeni tedbirleri detaylarıyla anlattı.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Adalet Bakanı Yoliti, vakaların en fazla görüldüğü iki ilçe olan Limasol ve Baf’ta uygulanan bölgesel kapanmayı denetlemek adına polisin görev yapacağını ve Limasol ile Baf’taki 9 bölgede kontrol noktaları olup, 7/24 denetim yapılacağını söyledi.

Yoliti, polise denetimlerde Rum Milli Muhafız Ordusu askerlerinin de eşlik edeceğini kaydederken, askerin düşman veya cezalandırıcı olmadığını; kimsenin kısıtlama altında yaşamak istemediğini; ancak tedbirlere uyulup uyulmadığının denetlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise, tedbirler kapsamında kapatılan 24 okulda öğrenim gören 8 bin 850 öğrencinin pazartesi gününden itibaren online eğitime başlayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu ile Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ise, tedbirler kapsamında mali açıdan olumsuz etkilenecek işletmeler ve çalışanlar için 5 destek planı açıkladı. Bu planlara göre, belli kriterler çerçevesinde, işletmelere 10 bin ile 15 bin Euro arasında değişen rakamlarda mali destek verilecek; iş hacmi yüzde 80’in üzerinde zarar görecek işletmeler bakanlığa ait özel planlara dahil olacak, serbest meslek icra edenler de yine belli kriterlere göre mali destek alacak.