Derinya'da yangın: Geçiş noktası tedbir amaçlı kapatıldı
Ara bölge yakınlarındaki Derinya’da çıkan ve Kıbrıs'ın kuzeyine de rüzgarın etkisiyle sirayet eden yangına, Kıbrıs’ın kuzey ile güneyinden itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Öte yandan Derinya'daki geçiş noktasının tedbir amaçlı kapatıldığı açıklandı
Ara bölge yakınlarındaki Derinya’da yangın çıktı.
Çıkan yangına, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra BM de iş araçlarıyla müdahale etmeye başladı.
Saat 13.00 sıralarında çıkan yangının, rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı ifade ediliyor.
Ara bölgede yıllardır biriken otların, yangının büyümesine neden olduğu ifade ediliyor.
Yangının ara bölgedeki kısmına Kıbrıs’ın güneyindeki itfaiye ekipleri müdahale ederken, kuzeye sıçrayan noktalara ise kuzeydeki itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kuzeydeki polis, yangının ara ara kuzeye sirayet ettiğini, yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.
Öte yandan güney, tedbir amaçlı Derinya'da karşılıklı geçişleri kapattığını açıkladı. Polis, güneye geçiş yapmak isteyenlerin Akyar'ı kullanabileceğini bildirdi.
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