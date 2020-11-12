Derinya’da pazar günü eylem yapılacak

Güneydeki Maraş Belediyesi’nin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü Maraş’ı ziyaret edeceği saatlerde, 13.00 sıralarında Derinya barikatında protesto gösterisi düzenleyeceği belirtildi.

Alithia gazetesi, Maraş Belediyesi’nin, “Ankara’nın kabul edilemez faaliyetlerini ve T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini” protesto etmek için eylem düzenleyeceğini yazdı.

Protesto yürüyüşünün, Derinya’daki Maraş Belediyesi’ne ait kültür merkezinden başlayacağını yazan gazete, Maraş Belediye Meclisinin ise muhtıra yayımlamak amacıyla olağanüstü toplantı yapacağını belirtti.

Habere göre, Maraş Belediyesi açıklamasında ayrıca “Maraş sakinlerini Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yeni istiladan korumak için Türkiye’nin metotları” önlemeleri için BM, ortaklara ve müttefiklere çağrıda bulundu.