“Deprem davalarında infaz indirimi uygulanması kabul edilemez”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, deprem davalarında infaz indirimi uygulanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Yargı Paketi konususunda yaptığı yazılı açıklamada, İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören tasarının 27. maddesinin deprem davalarında infaz indiriminin uygulanmasının önünü açtığına dikkat çekti.

Deprem gibi kitlesel kayıpların yaşandığı davalarda infaz koşullarının hafifletilmesinin toplum vicdanını yaralayacağı, adalet duygusunu yok edeceği, benzer sorumsuzluklara gelecekte kapı aralayacağı ifade edilen açıklamada, bu düzenlemenin deprem suçlularını koruyan bir af niteliğinde olduğu ve kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulandı.

“İsias bir cinayettir…Tüm sorumluların en ağır şekilde, olası kastla yargılanması gerek”

“İsias bir cinayettir. 35 canımızı toprağa gömen Grand İsias Otel’in yıkımı; bilimsel raporlarla sabit şekilde sorumluluk ihlallerinin ve kural dışı uygulamalar zincirinin sonucudur. Bu nedenle tüm sorumluların en ağır şekilde, olası kastla yargılanması gerekmektedir.” denilen açıklamada, deprem suçlarının her türlü af ve infaz indirimi düzenlemesinden hariç tutulması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devletin en temel görevi adaleti sağlamaktır. Biz aileler olarak, çocuklarımızı toprağa veren anneler-babalar olarak, adalet yerini bulmadan bu mücadelenin durmayacağını açıkça ifade ediyoruz.

Şampiyon Meleklerimize sözümüzdür:

Adalet sağlanana dek bu davanın peşini bırakmayacağız.”