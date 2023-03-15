Deprem bölgesinde sel: Ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıplar var!

Yapılmayan hazırlıklar ve alınmayan önlemler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybedip milyonların zorlu koşullarda yaşamaya mecbur kaldığı deprem bölgesi, şimdi başka bir afetle karşı karşıya.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel meydana geldi. İki kentte 5 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Tut İlçesinde kapalı yolun bulunmadığı belirtilirken, dere taşkını ve sel nedeniyle ilçe merkezindeki bazı evlerle tarım arazilerinde hasar oluştu, depremin ardından bazı evlerin bahçelerine kurulan çadırlar tahliye edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan TC Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Hatipoğlu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarına başladı.

AFAD'DAN 5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını açıkladı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ŞANLIURFA'DA KAYIPLAR VAR

Şanlıurfa'da ise dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtidi.

Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte 15 Mart Çarşamba günü eğitime 1 günlük ara verildi.

"SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.

EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yağışların etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan yurttaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda yurttaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı. Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

TC Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KANAL VE DERE YATAKLARINA YAKIN EVLER İÇİN ÇAĞRI

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zemin ve bodrum katlardaki konutların boşaltılması çağrısında bulunuldu.

"Değerli Vatandaşlarımız; Dere yataklarına (Karakoyun) sınırı bulunan Akabe, Direkli, Devteyşti, Sancaktepe, Akpıyar bölgeleri başta olmak üzere zemin ve bodrum katlardaki konutları acilen boşaltmanız ve güvenli alanlardan ayrılmamanız önemli. Ağır hasarlı binalardan uzak durmanız, gerekmedikçe evlerinizden dışarı çıkmamanız, resmî kurumlardan yapılan uyarılara harfiyen uymanız can güvenliğiniz için önem arz etmektedir."