Denktaş: “2026 seçim yılı olacak”

TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, 2026 yılının seçim yılı olacağını ifade etti. Gündem Kıbrıs Web Tv’de Bahar Sancar’ın konuğu olan Denktaş, “İktidarın erken seçim konusunu gündemden uzak tutmak istemesi çok normaldir. Çünkü muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği destek rüzgarını, hızlıca erken seçime giderek sürdürmesini istemezler. Bu nedenle iktidar erken genel seçimi öteleyecektir” dedi. Bu ötelemenin çok fazla sürdürülebilir olmadığını da belirten Denktaş, 2026 yılının seçim yılı olacağına dikkat çekti. En önemli hususun bütçenin geçirilmesi olduğunu belirten Denktaş, “Önce bütçe geçirilmeli ardından da iktidar uygun bir erken seçim tarihi belirlemeli. Bütçe geçirilmezse önümüzdeki yıl bu halk için kayıp bir yıl olacak. Hassasiyetle bu durumu takip ediyorum” diye konuştu.

“Kıbrıslı Türkleri yok sayamazlar”

Katıldığı programda Kıbrıs sorunu da değinen TAM Parti kurucusu Denktaş, Kıbrıs Rum liderliğinin bugüne kadar Kıbrıslı Türkleri yok saydığını, vurguladı. “Bu adanın eşit sahibi olduğumuzu yeniden hatırlatmalıyız” diyen Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanlığı’nın bu anlamda önemli bir makam olduğunu kaydetti. Türkiye ile ilişkilerin de çok daha iyi bir seviyede olacağına inancının tam olduğunu belirten Serdar Denktaş, “Var olduğumuzu ve bu sorunun bir parçası olduğumuzu bütün dünyaya anlatabilmeliyiz. Sorunun yıllardır Rum tarafının anlattığı gibi ‘Rumlar’ın malına konduk’ diye bir şey olmadığını, yaşamlarımız tehlikeye girdiği için işlerin bu duruma geldiğini anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye oradan üflese burada tsunami olur”

Kıbrıs’ın güneyinde bir korku atmosferinin yaratılmak istendiğine de dikkat çeken Denktaş, Amerika’nın ve başka ülkelerin tatbikatlar yapmalarına izin verilmesinin ve silahlanmaların Kıbrıslı Türkler için değil, Türkiye’nin gücü düşünülerek yapıldığını belirtti. Serdar Denktaş açıklamalarının devamında, “85 milyonluk Türkiye için bu girişimler oldukça gereksiz. Türkiye oradan üflese burada tsunami olur. Böylesi bir deliliğe kalkışmamaları gerekiyor. Bizim ülkemizde böyle bir endişe yok. Biz diplomasiyi tercih ediyoruz. Müşterek pek çok girişimimiz olabilir, iş birliklerimiz olabilir. Geçmişi unutmadan geleceğe odaklanmalı ve barışçıl mesajlar vermeliyiz” şeklinde görüş bildirdi.