Denizlerde fırtınanın devam etmesi bekleniyor

Denizlerde fırtınanın yarın saat 18.00’e kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölge denizlerinden Taurus’ta kuzey ve doğu, batı Taurus’ta güney ve doğu yönlerden yer yer “9” kuvvetinde, “kuvvetli fırtına” şeklinde esen rüzgarın zamanla etkisini azaltarak, “8” kuvvetinde ve yer yer “fırtına” şeklinde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.