Alsancak’ta halk plajında yüzmekte olan H.Y. isimli kadını taciz eden zanlı A. K. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının alkollü olduğunu ve denizde yüzen kadına eli ile ‘cinsel saldırıda’ bulunduğunu aktarırken, mahkemede söz alan zanlı, “Denizde yüzerken çarpıştık” dedi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Hüseyin Özerenler, olayla ilgili bulguları aktardı. Özerenler, dün saat 19.15 raddelerinde Alsancak’ta bulunan Mare-Monte Halk Plajında, zanlı A. K.’nin 147 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada deniz içerisinde yüzerken, yine deniz içerisinde yüzen H.Y isimli kadının kalçasını eli ile sıkmak sureti ile Cinsel Saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis meselenin bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise vermiş olduğu ifadede ve yapılan dava tebliğine suçu kabul etmediği beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Hüseyin Özerenler, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, alkollü olabileceğini ancak böyle bir suç işlemediğini denizde yüzerken çarpıştıklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)