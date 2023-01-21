Dengesini kaybetti, 5 metreden düştü!

Karağaç yol kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 58 yaşındaki Ahmet İri, dün, çalıştığı iskele üzerinde dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ahmet İri, müşahede altına alındı.

Polis açıklaması şöyle:

“20.01.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Karağaç yol kavşağı yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta çalışmakta olan Ahmet İRİ (E-58), iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi soncu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Ahmet İRİ kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”