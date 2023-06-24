Dengesini kaybetti, 3 metre yükseklikten düştü

Mağusa'da dün yapımı devam eden bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki Muhammed Aves, dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da dün saat 13.00 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta sende katında beton zemindeki demirleri el makası ile kesen 32 yaşındaki Muhammed Aves, dengesini kaybederek 3.30 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı.

Olay sonrası ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aves'in sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi. 32 yaşındaki Muhammed Aves Cerrahi Servis'inde tedavi görüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.