“Demokrasinin nefes boruları tıkandı, onları açmaya geldik”

Türkiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve CTP heyetleriyle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

CTP ile yapılan görüşme Parti merkezinde gerçekleşti. Görüşmeye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile yapılan görüşmeye ise iki başkanın eşleri de katıldı. Görüşme LTB binasında gerçekleşti.

“Gönlümüzde özel yeriniz var”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kardeş şehir olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni başkent Lefkoşa’da görmekten ve ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir’in gönüllerinde çok özel bir yeri bulunduğunu belirten Başkan Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yakından takip ettikleri hizmetler olduğunu, gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Harmancı, Kıbrıs’ta insanların çok sesliliğe önem verdiğini ve tek bir düşünceye sahip olunmadığını belirterek barıştan, demokrasiden ve insan haklarından yana taraf olanların da dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, seslerimizin daha gür çıkması konusunda bu ziyaretin öneminin altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi nedeniyle bir süreden beri iki kardeş şehir belediye başkanlarının fiziken görüşme olmamasına rağmen de akıllarının ve yüreklerinin hep Kıbrıs’ta olduğunu belirtirken, ortak çalışmaları başlatma heyecanı ile kalınan yerden devam etmeye geldiklerini ifade etti.

“Biz o nefes borularını açmaya geldik”

İzmir Belediye Başkanı Soyer, demokrasi ile nefes aldıklarını, demokrasinin tıkanması ile nefes borularının daraldığını ifade ederek, “Biz o nefes borularını açmaya geldik” dedi.

Lefkoşa ile var olan kardeş şehir ilişkilerinin canlanması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına da vurgu yapan Soyer, farklı bir sesin, düşüncenin, bakış açısının mümkün olduğunu, el ele vererek güçlü olunacağını bildiklerini ve bunları paylaşmak için geldiklerini de sözlerine ekledi.

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Kıbrıs’ta

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Büyükşehir Belediye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'de buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın organizasyonu ile gerçekleşecek ziyaretler iki gün sürecek.