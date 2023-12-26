Demokrasi, barış ve emek yürüyüşünde 53 yıl

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 53’üncü kuruluş yıldönümünü yarın saat 19:00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla düzenlenecek kuruluş yıldönümü resepsiyonunun tüm halka, partilere ve sivil toplum temsilcilerine açık olduğunu duyurdu.

“Halkımıza yokluğu, yoksulluğu, yolsuzluğu dayatan yönetimden kurtulmak, bu ülkeyi hep birlikte yönetmek için biz varız” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ilk tercihi olan CTP’nin mücadele ve dayanışma ruhuyla yeni yaşını kutlayacağı ifade edildi.