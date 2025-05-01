Demirhan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Demirhan’da dün bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Evler Sokak üzerinde dün saat 12.00'de 27 yaşındaki İsmail Kösenli, yönetimindeki TNV 727 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, batı istikametine doğru seyreden 45 yaşındaki Hüseyin Akyol yönetimindeki GD 922 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akyol, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, kendi isteği ile taburcu oldu.

Girne’de dikkatsizce sağ şeride geçen sürücü kazaya neden oldu

Girne’de saat 00.30'da Ecevit Caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Selahattin Aybi , yönetimindeki VT 412 plakalı otomobil ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçti. Aybi'nin aracıyla, o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 138 miligram alkollü içki tesiri altındaki 26 yaşındaki Samuel Iyanuoluwa Ajayı yönetimindeki RN 212 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden RN 212 plakalı araç, orta refüj ile refüj içerisinde bulunan ağaca da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, VT 412 plakalı araç sürücüsü Selahattin Aybi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, alkollü içki tesiri altında araç kullanan RN 212 plakalı araç sürücüsü Samuel Iyanuoluwa Ajayı ise tutuklandı.