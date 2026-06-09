“Delik deşik ettiğiniz maliyeye her gün yeni bir yük bindiriyorsunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı “İzaha Muhtaç Siyasi Atamalar” konulu güncel konuşmada, hükümetin görevden alma ve atama kararlarını eleştirerek bu uygulamaların hem kamu maliyesine hem de devlet yönetimine zarar verdiğini ifade etti.

Konuşmasına hükümetin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek başlayan Şahali, “Hükümet öyle bir noktaya geldi ki, uzatmaları oynarken uzatmalar o kadar uzadı ki, artık pusula iyice şaştı. Sorunlar büyüyor; bunun hesabı sorulmasına rağmen cevap da yok. Gelişigüzel devam eden bir hayat ve bu hayatın içerisinde sadece makamlarında tutunmaya çalışan bir hükümet durumuyla karşı karşıyayız” dedi.

Atamaların yalnızca idari bir işlem olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Şahali, her imzanın sosyal ve mali sonuçlar doğurduğunu söyledi. Görevden alınan kişilerin hangi gerekçeyle görevden uzaklaştırıldığının açıklanması gerektiğini kaydeden Şahali, “Görevden alınanların kusuru neydi? Bu görevden alınan için sosyal travmadır. Aynı zamanda atanan kişilerin de meziyeti nedir? Başkasının yerine atanacak kadar ne denli rekabet üstü avantajı vardır? Bu hususlar sorguya sebebiyet veriyor” ifadelerini kullandı.

Devlette üçlü kararnameyle atanabilecek 175 makam bulunduğunu dile getiren Şahali, Başbakan Ünal Üstel’in göreve gelmesinin ardından bürokraside kapsamlı değişikliklere gittiğine vurgu yaptı. Şahali, “Ünal Üstel, hükümeti kurduktan sonra kendinden önceki UBP’li Başbakanların iradesi doğrultusunda şekillenen bürokratik kadroyu değiştirme ihtiyacı duyduğu için bugüne kadar yaklaşık 250 imza attı. Hem kendinden önceki UBP’li iradenin atadıklarını, hem de kendi atadıklarını görevden aldı, göreve aldı” dedi.

Bu kararların kamu maliyesine etkisine de değinen Şahali, maaş farkları dikkate alındığında her bir atamanın aylık maliyetinin 70 bin ile 100 bin TL arasında olduğunu ileri sürdü. Emeklilik hakları açısından ise her bir atamanın yaklaşık 4 milyon TL’lik yük oluşturduğunu savunan Şahali, “Bunlar bir kamu yükümlülüğü olarak devletin sırtına yükleniyor” şeklinde konuştu.

Son dönemde yapılan görev değişikliklerinin Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Şahali, Çevre Dairesi eski Müdürü Abdullah Aktolgalı’nın neden görevden alındığının kamuoyuna açıklanmadığını söyledi. Aynı soruların Kültür Dairesi, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi müdürleri için de geçerli olduğunu belirten Şahali, bu kişilerin mevzuata uygun davrandıkları için mi görevden alındıklarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Görevden alınanları da yeni atamaları da yapan isimlerin Başbakan Ünal Üstel ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olduğunu hatırlatan Şahali, “Peki gerekçe ne? Bu iş çocuk oyuncağı değil. Eğer yapılan atamalarda isabet kaydedilemiyorsa, bu bir sorundur. Eğer ortada bir kusur olduğu için görevden alıyor ve yerine atama yapıyorsanız bu daha büyük bir sorundur” dedi.

Geçmişte Başbakanlık bünyesinde görev yapan üç müsteşarın da görevden alınmasına değinen Şahali, bu kararların gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Görevden alınan müsteşarlardan birinin ciddi iddialar nedeniyle yargılandığını, bir diğerinin ise kamuoyunda tartışılan çeşitli iddialarla eleştirildiğini ifade eden Şahali, bu koşullarda hükümetin açıklama yapma yükümlülüğü bulunduğunu vurguladı.

Şahali, “Cevizcinin çuvalından oynamıyorsunuz. Bu atama kararlarınızla delik deşik ettiğiniz maliyeye her gün yeni bir yük bindiriyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Ya ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, ya da golifa kazanından nasipleniyorsunuz. Bunun başka bir izahı yok” ifadelerini kullandı.