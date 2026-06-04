Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin iş araçlarına 360 derecelik kamera sistemi kuruluyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi ile Telsim, belediye araçlarına 360 derece çekim yapabilen kamera sistemi kurulması için sözleşme imzaladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, sözleşmeye Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Vodafone İş Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı imza koydu.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, araç güvenliğinin artırılmasını ve operasyonel verimliliğin yükseltilmesini hedefleyen projeye desteği için Vodafone Business’e teşekkür etti.

360 derece kamera sistemlerinin belediye araçlarına entegre edilmesinin özellikle saha çalışanları için birçok riski azaltacağını ifade eden Karavezirler, hem sürücüler hem de sahada çalışan personel için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Telsim’den verilen bilgiye göre, Vodafone İş Birimlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin dijitalleşme sürecinde çok hızlı ilerlediğini belirterek birçok alanda yapılan iş birliklerine yenisini eklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.