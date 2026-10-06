Değirmenlik Akıncılar Belediyesi denetimlerini sürdürdü

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, temmuz, ağustos ve eylül 2026 döneminde 205 işletmeyi denetledi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, temmuz ayında 81, ağustos ayında 28 ve eylül ayında 96 olmak üzere 205 işletmede denetim gerçekleştiren Sağlık Şubesi, ekipleri, 3 işletmenin faaliyetini durdurdu, 2 işletmeye de ceza kesti.

Denetimler sırasında mevzuata ve halk sağlığı kurallarına aykırı olduğu tespit edilen ürünlere de müdahale edildi. Bu sürede bin 730 gıda ürünü, 50 ekipman, 47 kilogram et ürünü, 35 kilogram süt ürünü, 46 kilogram donmuş gıda, 2 kilogram baharat, 11 kozmetik ürün müsadere edildi.

Denetlenen işletmeler arasında off-licence ile marketler, süt ürünleri imalatçıları, et ile et ürünleri imalatçıları, fırın ile unlu mamul işletmeleri, gıda imalathaneleri, gıda depoları ile restoran ve kafeler, berber, kuaför, güzellik salonları ile kreş ve okul kantinleri yer aldı.