“Dava açmak için para aldı, dava dosyalamadı”

Lefkoşa’da müvekkilinden dava açması için para alıp, dava açmadığı gerekçesi ile polise şikayet edilen zanlı S.K tutuklanarak, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili bilgi veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 28 Haziran 2021’de hukuk davası açılması için Ömer Mendes'den 2000 TL, 26 Mayıs 2022’de açılan davanın icra takip işlemi için yine Ömer Mendes'den 2000 TL alıp herhangi bir dava dosyalamayarak sahtekarlıkla para temin suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, zanlının ayrıca 19 Nisan 2022-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Adil Özdemir'den bir bankadan borcunu ödemek için 143,640 TL'sını alıp konu bankaya yatırmayarak emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında şikayet bulunduğunu söyledi.

Teminata bağlandı

Polis şikayetler üzerine zanlının tutuklandığını aktararak, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 150 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.