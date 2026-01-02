DAÜ’DE “Mimarlıkta Yapay Zekâ” odaklı seminer serisi gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından 2025 Akademik Yılı boyunca “Mimarlıkta Yapay Zekâ” temasıyla bir dizi akademik seminer düzenlendi. Bölüm öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ceren Boğaç tarafından yürütülen seminer serisi, mimarlık disiplininde yapay zekânın pedagojik, etik ve tasarımsal boyutlarını çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldı.

Serinin ilk oturumu olan “Araştırma, Eğitim ve Tasarım Üzerine Bir Giriş” başlıklı seminerde, Doç. Dr. Boğaç’ın sunumuyla yapay zekânın akademik araştırmalardaki yeri, öğrenci katılımına etkisi, yaratıcı süreçlerdeki rolü ve etik sınırları kapsamlı biçimde tartışıldı. Araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen seminerde, yapay zekânın mimarlık disiplini üzerindeki güncel ve geleceğe dönük etkileri kolektif bir değerlendirme süreciyle ele alındı.

Devamında gerçekleştirilen “Mimarlıkta Yapay Zekâ: Araştırma ve Eğitim Temelleri” ile “Mimarlıkta Yapay Zekâ: Tasarım” başlıklı oturumlarda ise yapay zekânın mimarlık araştırmalarında araçsallaşma biçimleri, literatür tarama ve veri analizi süreçlerine katkıları ile akademik etik çerçevede yarattığı yeni tartışma alanları değerlendirildi. DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün de katılım sağladığı seminerlerde, üretken yapay zekâ araçlarının tasarım süreçlerine etkisi, sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkisi ve yaratıcı karar alma süreçlerindeki dönüştürücü rolü ele alındı.

Serinin öğrencilere yönelik oturumu ise 22 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen “Mimarlık Öğrencileri için Yapay Zekâ: Stüdyo Becerileri ve Geleceğin Pratiği” başlıklı seminerle gerçekleştirildi. Söz konusu oturumda yapay zekânın stüdyo çalışmaları, tasarım geliştirme ve görselleştirme süreçlerine entegrasyonu örneklerle değerlendirilirken; öğrencilerde yapay zekâ destekli tasarımın sınırları, riskleri ve etik sorumluluklarına yönelik eleştirel farkındalık oluşturulması amaçlandı.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç, seminer serisine ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekânın mimarlık pratiği ve eğitiminde giderek daha görünür hale geldiğini belirterek, “Bu araçlarla nasıl çalıştığımızdan çok, onlarla nasıl bir konumlanma geliştirdiğimizi tartışmak önemli. Bu seriyi başlatırken temel amacımız, yapay zekâyı yalnızca üretim hızını artıran geçici bir trend olarak değil; eleştirel düşünce, etik farkındalık ve yapay zekâ okuryazarlığı ile ele alınması gereken pedagojik bir alan olarak değerlendirmekti” ifadelerini kullandı.

Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafooneh M. Sani ise seminerlerin mimarlık eğitiminde yaratıcı ve eleştirel düşünceyi destekleyen önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, “Bu seminerler, bilgi aktarımının ötesine geçerek öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin düşünsel sınırlarını genişletmelerine katkı sağladı. Bölümümüz, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, mimarlığın geleceğini şekillendiren pedagojik bir unsur olarak ele almaya devam edecektir” dedi.

Seminer dizisinin ilerleyen aşamalarında lisans öğrencilerinin sürece atölye çalışmalarıyla daha aktif biçimde dahil edilmesi ve yürütülen tartışmaların daha geniş bir eğitimsel perspektifle sürdürülmesi hedefleniyor.