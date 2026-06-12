DAÜ’de diyetisyenler günü kapsamında “beslenme ve diyetetik paneli” gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından, Diyetisyenler Günü kapsamında düzenlenen “Beslenme ve Diyetetik Paneli”, Şampiyon Melekler Amfisi’nde gerçekleştirildi.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, alanlarında başarılı konuşmacılar yer aldı. Panelde Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Hidayet Ağören, Uzm. Dyt. Sılay Dal, Uzm. Dyt. Mualla Seray Birikim ve Dr. Dyt. Ayşen Yıldırım, mesleki deneyimlerini ve güncel beslenme yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asiye Yeter Başaran ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi.

“Temel bir rol üstleniyor”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, Diyetisyenler Günü kapsamında düzenlenen panele katılan tüm konuklara teşekkür ederek, beslenme biliminin birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında temel bir rol üstlendiğini vurguladı. Günümüzde artan kronik hastalıklar ve değişen yaşam koşullarının, sağlıklı beslenmenin önemini daha da artırdığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Okburan, diyetisyenlerin bilimsel bilgi ve etik değerler ışığında toplum sağlığına katkı sunan vazgeçilmez sağlık profesyonelleri olduğunu belirtti. Panelde yer alan kıymetli konuşmacılara teşekkürlerini ileten Yrd. Doç. Dr. Okburan, meslektaşlarının Diyetisyenler Günü’nü kutlayarak, bilimsel üretim, meslek dayanışması ve etik değerler doğrultusunda daha sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerine olan inancını dile getirdi.

“Diyetisyenlik mesleğinin sağlık sistemi içindeki değerini hatırlamak açısından önemli”

Ardından konuşan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Diyetisyenler Günü kapsamında düzenlenen panelin yalnızca bir meslek gününü kutlamak değil, aynı zamanda diyetisyenlik mesleğinin sağlık sistemi içindeki değerini bir kez daha hatırlamak açısından önemli olduğunu vurguladı. Günümüzde sağlık hizmetlerinin giderek daha karmaşık bir yapıya dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Malkoç, hiçbir sağlık profesyonelinin tek başına yeterli olamayacağını, etkili ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin ancak multidisipliner, interdisipliner ve intradisipliner yaklaşımlarla mümkün olabileceğini ifade etti. Beslenmenin yalnızca bireyin ne yediğiyle sınırlı olmadığını, büyümeden yaşlanmaya, hastalıklardan korunmadan tedavi süreçlerine, performanstan yaşam kalitesine kadar birçok alanla doğrudan ilişkili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Malkoç, diyetisyenlerin sağlık ekibine sağladıkları katkı, bilimsel bakış açıları ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolleriyle vazgeçilmez bir konumda yer aldığını kaydetti.

“Yaşam kalitesi üzerinde belirleyici bir meslek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, Diyetisyenler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, diyetisyenlik mesleğinin bireylerin yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu alanda görev yapan tüm diyetisyenlerin toplum sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Sağlık alanında birçok meslek bulunduğunu ancak diyetisyenliğin doğrudan yaşam tarzı ve yaşam kalitesi üzerinde belirleyici bir meslek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, üniversite olarak bu alanda eğitim gören öğrencilerin yalnızca meslek sahibi bireyler değil, aynı zamanda sorgulayan, araştıran ve sürekli kendini geliştiren profesyoneller olarak yetiştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Günümüzde yapay zekâ ve dijitalleşme ile sağlık alanında önemli dönüşümler yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin bu değişime uyum sağlaması, yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemesi ve etik değerlere bağlı kalarak mesleki gelişimlerini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Panel moderatörü Prof. Dr. Emine Yıldız, panel öncesi gerçekleştirdiği konuşmada diyetisyenlik mesleğinin yalnızca obezite ve kilo kontrolüyle sınırlı bir alan olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, diyetisyenlerin temel görevinin bireyin sağlığını korumak, hastalıkların oluşumunu önlemek ve mevcut hastalıkların ilerlemesini engellemek olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, diyetisyenlerin multidisipliner sağlık ekibi içinde kritik bir role sahip olduğunu ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde etkin bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti. Toplu beslenme sistemleri ve toplum sağlığını ilgilendiren alanlarda da mesleğin önemli görevler üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. Yıldız, mesleki bilginin sürekli güncellenmesi gerektiğini, mezuniyet sonrası eğitim, seminer ve bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Sosyal medyada mesleğe dair oluşan yanlış algılara da değinen Prof. Dr. Yıldız, diyetisyenliğin bilimsel temele dayanan, etik ilkelere bağlı ve sürekli gelişim gerektiren bir sağlık profesyonelliği olduğunu vurguladı.

Moderatör Prof. Dr. Emine Yıldız’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen panelde, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Hidayet Ağören, Uzm. Dyt. Sılay Dal, Uzm. Dyt. Mualla Seray Birikim ve Dr. Dyt. Ayşen Yıldırım güncel beslenme yaklaşımları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve diyetetik alanındaki mesleki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelde, diyetisyenlik mesleğinin sürekli gelişen bilimsel bir alan olduğu ve güncel yaklaşımların yakından takip edilmesinin mesleki başarı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, konuşmacılar bilgi ve tecrübelerini paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Panel, beslenme ve diyetetik alanına ilgi duyan öğrenciler için hem akademik hem de mesleki açıdan yol gösterici bir platform sundu.

Panel, moderatör ve konuşmacılara katkılarından dolayı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan tarafından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.