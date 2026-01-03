DAÜ’de depreme yönelik uygulamalı farkındalık eğitimi düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) ile DAÜ Arama ve Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) tarafından Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde “Deprem Farkındalığı Eğitimi” gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitim programına öğrenciler ve DAÜ personeli katılım gösterdi. Söz konusu eğitim ile yakın geçmişte ülkemizde yaşanan depremler ışığında afet bilincinin üniversite genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.

“Coğrafi bir gerçek”

Etkinliğin açılışında konuşan DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir, depremin bir ihtimal değil coğrafi bir gerçek olduğunu belirterek, depreme hazırlıklı olmanın bireysel ve toplumsal bir sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekti. DAÜ-KUT tarafından verilen eğitimin sadece teorik bilgi aktarımı ile sınırlı olmadığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kandemir, programın bireylerin hem kendilerini hem de çevrelerindekileri koruyabilmeleri adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ardından DAÜ-KUT adına konuşma gerçekleştiren Melisa Ulupınar ise kulüplerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, üye olmak isteyenlerin kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.

Program kapsamında DAÜ-KUT Eğitmeni Muhammed Kağan Gür ve ekibi tarafından deprem öncesinde alınabilecek önlemler, deprem sırasında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarıldı. Eğitimde ayrıca deprem çantasının içeriği, yaşam üçgeni oluşturma yöntemleri ve güvenli alanların belirlenmesi konularında görsel ve uygulamalı bilgilendirme yapıldı. Deprem anında doğru hareket etmenin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Gür, “çök–kapan–tutun” yönteminin hayatta kalma olasılığını artırdığını ifade etti. Asansör, merdiven ve balkon gibi riskli alanlardan uzak durulması gerektiğini belirten Gür, deprem anında panik yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

Sunum sırasında 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen büyük deprem felaketine de değinen Gür, bu depremler sonrasında Türkiye genelindeki fay hatlarının daha belirgin hale geldiğini ve ülke genelinde deprem riskinin göz ardı edilemeyecek düzeyde olduğunu ifade etti. Bu nedenle afet farkındalığının toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim programının ardından katılımcılar, DAÜ-KUT ekipleri tarafından Turizm Fakültesi acil durum toplanma alanına yönlendirilerek, alanda kurulan deprem çadırı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar katılımcılara tanıtıldı. Program, eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği geçen DAÜ-KUT Eğitmeni Muhammed Kağan Gür ve ekibine, DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir tarafından teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, bilgiye dayalı ve uygulamalı eğitimlerin öğrencilerin olası afet durumlarına hazırlıklı olmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, fakülte olarak bu tür farkındalık çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.