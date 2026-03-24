DAÜ ve USKAİD iş birliğiyle "Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" zirvesi gerçekleştiriliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğiyle "Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" konulu zirve cuma günü yapılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Doğu Akdeniz'in Stratejik Önemi" konulu zirve, Cuma günü saat 09.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda, açılış konuşmaları ile başlayacak.

Açılışta Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray, The London Energy Club Yönetim Kurulu Başkanı, eski diplomat ve Uluslararası Enerji Ajansı Eski Yöneticisi Mehmet Öğütçü, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, AİBPA Ekonomi Komisyonu Başkanı, AK Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AİBPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu konuşma gerçekleştirecek.

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak zirve kapsamında saat 13.00’te "Jeopolitik ve Uluslararası İlişkiler" başlıklı ilk oturum, Güvenlik Uzmanı ve Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ moderatörlüğünde düzenlenecek. Oturumda Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Prof. Dr. Hasan Ünal, Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya ve Prof. Dr. Uğur Özgöker birer sunum yapacak.

"Enerji, Ekonomi ve Hukuk" başlıklı ikinci oturum ise saat 14.30'da başlayarak, Türkiye Eski Devlet Bakanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Yalova moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Oturumda, Prof. Dr. Vedat Yorucu, Prof. Dr. Cemal Zehir, Yrd. Doç. Dr. Aylin G. Gürzel Aka, KKTC Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri Gökhan Güler ve Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, bölgenin enerji ve hukuk stratejilerini değerlendirecek. Forum saat 16.45’te düzenlenecek olan plaket töreni ile sona erecek.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, Doğu Akdeniz’in jeopolitik, ekonomik ve enerji boyutlarının giderek daha fazla önem kazandığını söyledi.

Uluslararası platformlar ile akademinin bir araya geleceğine işaret eden Kılıç, DAÜ olarak bilimsel bilgi üretimi ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla, bölgesel gelişmelere katkı koymayı sürdüreceklerini ifade etti.