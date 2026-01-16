DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi ve Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü'nden oyun ve aktivite köşesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) ile Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde çocuklara yönelik oyun ve aktivite köşesi oluşturdu.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso oyun köşesinin açılışında yaptığı konuşmada, tedavisi devam eden çocukların bu oyunlar ve oyuncaklar sayesinde psikolojik olarak kendilerini daha rahat hissedeceklerine inandıklarını söyledi.

Ruso, dolap, masa ve sandalyelerin teminine katkı sağlayan Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü’ne ve oyuncak ile kitap bağışında bulunan DAÜ akademik personeline teşekkür etti.

Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü Başkanı Şifa Otçuoğlu ise konuşmasında, hastane ortamının çocuklar için daha renkli, umut dolu ve neşeli bir hâle gelmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.