DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi uluslararası kongrelerde temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ICIER-2026 Uluslararası Disiplinlerarası Eğitimde Yeni Yansımalar Kongresi ile C-HOPE-2026 Uluslararası Bütünsel Gelişim ve Pozitif Eğitim Kongresi’nde temsil edildi.

Her iki kongre kapsamında düzenlenen “Üniversitelerin Sosyal Sürdürülebilirlik Rolü” ile “Geleceğin Üniversiteleri: Sürdürülebilirlik, Toplumsal Sorumluluk ve Bütünsel Gelişim” başlıklı panellerde, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Yazgın davetli konuşmacı olarak yer aldı. Multidisipliner çağrılı konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen panellerde, üniversitelerin sürdürülebilirlik bağlamındaki rolleri ele alındı.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi’nin kurumsallaşmış ve dinamik yapısı kapsamında yürütülen toplumsal fayda odaklı çalışmalar, Doç. Dr. Eda Yazgın tarafından kongre katılımcılarına aktarıldı. Sunumda eğitim odaklı projeler, toplumsal katkı sağlayıcı projeler ve savunuculuk projeleri olmak üzere farklı kategorilerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.