DAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine Hayri Orçan’dan “Sıfır Atık” dunumu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından “Hedef Sıfır Atık” Projesi kapsamında bilgilendirici sunum gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinlik, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Eker tarafından yürütülen “İklim Değişikliği: İnsan Sağlığına Etkileri ve Sürdürülebilir Yaşam” isimli seçmeli ders kapsamında organize edildi. Sunum ile çevre sağlığı ile halk sağlığı arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilerek, bu alandaki farkındalığın artırılması amaçlandı. Söz konusu etkinliğe, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu’nun yanı sıra fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

“Sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevre temizliği ile sınırlı değil”

Gerçekleştirilen sunumda, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevre temizliği ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Orçan, atıkların doğru şekilde yönetilmesinin doğal kaynakların korunmasına, çevresel iyileşmeye ve iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkılar sağladığını vurguladı. Ünitede 11 farklı atık türünün geri dönüşüm sürecine dâhil edildiğini belirten Orçan, plastik, cam ve kâğıt atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldığını, bitkisel atık yağların ise mutfaklardan toplanarak çevreye zarar vermeden değerlendirildiğini aktardı.

Mutfak ve yeşil atıkların da geri kazanım süreçlerinde değerlendirilmesinin hem atık miktarının azaltılmasına hem de sera gazı salımının düşürülmesine katkı sağladığını ifade eden Orçan, bitkisel atık yağların doğaya kontrolsüz şekilde bırakılmasının ciddi su ve toprak kirliliğine yol açtığını hatırlattı. Orçan ayrıca bölgede özellikle restoran atıklarından yararlanılarak yakın zamanda mama üretimine başlanmasının planlandığını belirtti.

Geri dönüşüm uygulamalarından elde edilen ekonomik gelirin projenin kendi kendini sürdürebilen bir yapıya kavuşmasına olanak sağladığını dile getiren Orçan, “Hedef Sıfır Atık” Projesi’nin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çevre yönetim modeli sunduğunu kaydetti. Sunum, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.