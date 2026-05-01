DAÜ TDM’den ve Caesar Project’ten 23 Nisan etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi ile Caesar Project iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik renkli ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocuklara yönelik düzenlenen organizasyon, bayram coşkusunu daha da özel kıldı.

Söz konusu etkinliğe SOS Çocuk Köyü yetkilileri, sosyal hizmet uzmanları, eğitmenler ve SOS annelerinin yanı sıra DAÜ TDM’de katılım gösterdi. Etkinlik, yalnızca SOS Çocuk Köyü’nde yaşayan çocuklarla sınırlı kalmayıp, farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu çocukların da katılımıyla uluslararası bir nitelik kazandı.

Disney temasıyla hazırlanan etkinlikte çocuklar; masal dinletileri, Disney karakterlerinin canlandırılması, palyaço gösterileri ve balon etkinliklerinin yanı sıra düzenlenen konser ile eğlenceli anlar yaşadı. Kurulan oyun alanlarında vakit geçiren çocuklar, gün boyunca hem eğlendi hem de sosyalleşme imkânı buldu.

Etkinlik kapsamında Caesar Project yetkilisi Jack Afik, SOS Çocuk Köyü yetkilileri ve eğitmenleri ile bir araya gelerek organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afik, çocukların yoğun katılımından ve etkinlik boyunca oluşan mutluluk ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ifade etti.

DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir ise etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Merkez olarak böylesine anlamlı iş birlikleri içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kandemir, başta Afik Group olmak üzere etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.