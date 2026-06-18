“DAÜ QS 2027’de KKTC yükseköğretiminin dünyadaki en güçlü temsilcisi oldu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), güçlü akademik kadrosu ve üstün bilimsel araştırma kabiliyetiyle birbirinden farklı ve kaliteli dünya üniversite sıralamalarındaki güçlü ve saygın konumunu her geçen gün ileriye taşıyarak ülkemizde ilklerin üniversitesi olmayı sürdürüyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre 18 Haziran 2026 Perşembe günü, saat 02:01’de açıklanan sonuçlara göre DAÜ, 100’ün üzerinde ülkeden 1,504 üniversitenin yer aldığı listede 691’inci sırada değerlendirilerek bu yıl da KKTC’nin en iyi üniversitesi olma başarısına imza attı.

DAÜ dünyada sıralamaya alınan üniversitelerin %54.1’ini geride bırakırken, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nden listeye giren 28 üniversite arasında 10’uncu sırayı elde etti.

DAÜ bilimsel makalelere aldığı atıflarla ön plana çıktı

İngiltere merkezli QS tarafından yayınlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027, bilgi ve analitik alanlarında küresel lider kuruluşlar arasında bulunan Elsevier ortaklığıyla toplanan 21 milyon akademik makale ve akademik makalelerin almış olduğu 222 milyon atıf verisi sonucunda belirlendi. QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’ye üst sıralardan giren ve uluslararası kimliğiyle dünyada dikkat çeken üniversiteler arasında yer alan DAÜ, Uluslararası Öğrenci Oranı alanında geçtiğimiz yıla göre 6 sıra yükselerek dünyada 13. sıraya ulaştı.

Mezunlarının İş Bulma Oranı alanında 5 sıra yükselen DAÜ, bu kategoride dünyada 310. sırada bulunuyor. DAÜ’nün en yüksek puan aldığı alanlar, 100 üzerinden 100 puan ile Uluslararası Öğrenci Oranı, 100 üzerinden 86.5 ile Uluslararası Akademisyen Oranı ve 100 üzerinden 61.5 ile Uluslararası Araştırma Ağı olarak ön plana çıkıyor.

“DAÜ, KKTC’yi dünyada gururla temsil etmeye devam edecek”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027’de KKTC’nin en iyi üniversitesi olma başarısını sürdürmesinden dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün yalnızca KKTC’de değil, aynı zamanda bulunduğu coğrafyada ve uluslararası yükseköğretim alanında da güçlü bir temsiliyete sahip olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “100’ün üzerinde ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği böylesine kapsamlı bir sıralamda 691. sırada yer almamız, üniversitemizin uluslararası akademik rekabetteki güçlü konumunu açıkça göstermektedir.

DAÜ’nün Uluslararası Öğrenci Oranı göstergesinde dünyada 13’üncü sıraya yükselmesi, Uluslararası Akademisyen Oranı ve Uluslararası Araştırma Ağı gibi alanlarda ciddi puanlar elde etmesi, üniversitemizin çok kültürlü yapısının, küresel vizyonunun ve bilimsel iş birliklerine verdiği önemin somut bir sonucudur. Aynı zamanda mezunlarımızın istihdam edilebilirliği ve dünyadaki görünürlülüğü bakımından elde ettiğimiz yükseliş, DAÜ diplomasının uluslararası değerini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bugün elde ettiğimiz bu gurur verici sonuçta özveriyle çalışan akademik, yönetsel ve işçi personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve tüm DAÜ Ailesi’nin emeği büyüktür. KKTC’yi dünya yükseköğretim alanında en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla çalışmaya, üretmeye ve üniversitemizi daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu başarıya katkı koyan tüm paydaşları içtenlikle tebrik eder, DAÜ Ailesi’nin başarılarının devamını dilerim.”