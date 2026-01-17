DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlikler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Endüstri Mühendisliği Kulübü, 2025–2026 Akademik Yılı Güz Dönemi boyunca gerçekleştirdiği akademik, sektörel, teknik ve uluslararası etkinliklerle öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimine önemli katkılar sağladı. Alanında uzman konuşmacıların ağırlandığı seminerler, sektörle doğrudan temas imkânı sunan teknik geziler, prestijli zirve katılımları ve uluslararası organizasyonlarla kulüp, DAÜ’yü hem ulusal hem de uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Dönemin ilk etkinliği, 19 Ekim 2025 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen “Endüstri360: Mühendisliğin Stratejiyle Buluştuğu Nokta” başlıklı seminer oldu. Bosch Üretim Müdürü Alper Eröz’ün verdiği seminerde, endüstri mühendisliğinin stratejik karar alma süreçlerindeki yeri, üretim yönetimi ve liderlik perspektifleri üzerinden ele alındı.

Kulüp, öğrencilerin disiplinler arası bakış açısı kazanmasını desteklemek amacıyla 26–27 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen İTÜ Pazarlama ve Finans Zirvesi’ne katılım sağladı. Pazarlama ve finans alanlarında güncel yaklaşımların ve kariyer olanaklarının ele alındığı zirvede, öğrenciler sektörün önde gelen isimlerini dinleme şansı yakaladı.

Teknik ve sektörel etkinlikler gerçekleştirildi

Aralık 2025 tarihinde ise teknik ve sektörel etkinlikler ön plana çıktı. Kulüp öğrencileri 18 Aralık 2025 tarihinde Metgin Ltd.’e bir teknik gezi gerçekleştirerek, üretim süreçlerini yerinde gözlemleme şansı yakaladılar. Endüstri Mühendisliği Kulübü, 19 Aralık 2025 tarihinde Siemens Üretim Müdürü Berkcan Berk’i kampüste ağırladı. Teknoloji ve Ürün Yönetimi konulu seminerde Berkcan Berk, teknoloji odaklı ürün yönetimi, mühendislik perspektifi ve kariyer planlaması konularında deneyimlerini paylaştı.

Kulüp, teknik geziler kapsamında 23 Aralık 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ziyaret gerçekleştirerek, öğrencilerin telekomünikasyon sektörünü yakından tanımasına olanak sağladı. 24 Aralık 2025 Çarşamba günü, gerçekleştirilen ve dönemin son etkinliği olan “Mühendislikle Üretim” konulu seminer Icy Su’dan Nemide Ruso’nun (Managing Shareholder) katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte mühendislik bakış açısıyla üretim, girişimcilik ve sürdürülebilir iş modelleri ele alındı.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ESTIEM’de

DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü, yalnızca yerel ve ulusal etkinliklerle sınırlı kalmayarak, Dünya’nın en büyük endüstri mühendisliği öğrenci organizasyonu olan ESTIEM çatısı altında da aktif bir rol üstlendi. Avrupa’nın 31 ülkesinden 80 Endüstri Mühendisliği Öğrenci Kulübü’nün üyesi olduğu ESTIEM’de, DAÜ ESTIEM Local Group (LG Famagusta) üniversiteyi başarıyla temsil etti. Bu kapsamda kulüp üyeleri, 6–12 Kasım 2025 tarihleri arasında Niš, Sırbistan’da düzenlenen LXXI ESTIEM Council Meeting’e katılım sağladı. ESTIEM LG Famagusta’yı temsilen 2 öğrencinin delege rolüyle yer aldığı söz konusu organizasyonda, Avrupa genelindeki öğrenci kulüpleriyle karar alma süreçlerine katkı sunuldu ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunuldu.

Uluslararası faaliyetler, 25–30 Kasım 2025 tarihleri arasında Krakow, Polonya’da gerçekleştirilen ESTIEM Local Group Exchange programı ile devam etti. 12 DAÜ öğrencisinin katılım sağladığı bu değişim programı sayesinde öğrenciler, farklı ülkelerden endüstri mühendisliği öğrencileriyle akademik, kültürel ve sosyal etkileşimlerde bulunarak uluslararası bakış açılarını geliştirme fırsatı elde etti.

Endüstri Zirvesi’ne ev sahipliği yapılacak

2025–2026 Güz Dönemi boyunca düzenlenen tüm bu seminerler, teknik geziler, zirveler ve uluslararası organizasyonlar; DAÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün uzun vadeli vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. Kulüp, 4 Nisan 2026 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk kez düzenlenecek olan Endüstri Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Endüstri alanında faaliyet gösteren sektörlerde yönetici pozisyonlarında bulunan, birçok dünya devi şirketten üst düzey konuşmacının ağırlanacağı zirve; öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturmayı hedefliyor.