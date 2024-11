DAÜ ağırlama ve turizm yönetimi alanında araştırma etki kategorisinde dünya altıncısı oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), önemli bir başarıya imza attı.

DAÜ, 11 Kasım 2024 Pazartesi günü, Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından açıklanan 2024 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında dünyada 51-75 bandında yer alırken; aynı zamanda bu alanda “Araştırma Etkisi” kategorisinde 49.4 puan alarak dünya 6.’sı oldu.

DAÜ listeye bu alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti’nden girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Kıbrıs adasında da birinci sırayı elde etti. Listede 96 farklı ülkeden sıralamaya girebilme potansiyeli taşıyan 5,000 üniversite arasından 1,900 civarında üniversite sıralanmaya layık görüldü. DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında bu listeye 2019 yılından itibaren kesintisiz giren dünyadaki ender üniversitelerden biri olma özelliğini de taşımaktadır.

DAÜ araştırma etkisinde Dünya 6.’sı

DAÜ, Shanghai Ranking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2024’te; “Dünya Çapında Öğretim Üyeleri”, “Dünya Çapında Akademik Çalışma”, “Yüksek Kalitede Araştırma”, “Araştırma Etkisi” ve “Uluslararası İş Birliği” ana kategorilerinde değerlendirildi. DAÜ’nün Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında 5 yıllık (2019-2023 yılları arasında) süre içerisinde dünyanın en önemli akademik dergilerinde (Q1) yer almış bilimsel yayınları, elde ettiği uluslararası akademik ödüller, akademisyenlerinin almış olduğu atıflar (kendi çalışmalarına yapmış oldukları atıflar hariç) ve dünyada farklı ülkelerden üniversite çalışanlarıyla yapmış oldukları akademik iş birlikleri üzerinden puanlamaya tabi tutuldu. Akademik başarılarıyla ülkemizi daima gururlandıran DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Araştırma Etkisi” kategorisinde 49.4 puan alarak dünya 6.’sı oldu.

DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Yüksek Kalitede Araştırma” kategorisinde elde ettiği 33.8 puanla dünyada 41. sırada yer alırken, “Dünya Çapında Akademik Çalışma” kategorisinde almış olduğu 25.8’lik puanla bu alanda dünyada 70-72 bandına girme başarısını gösterdi. DAÜ aynı zamanda “Uluslararası İş Birliği” kategorisinde Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında gerçekleştirmiş olduğu uluslararası iş birlikleri sayesinde 8.4 puan alarak dünyada 46-57 bandında yer aldı.

DAÜ’nün elde ettiği bu başarıyla ilgili konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2019 yılından itibaren kesintisiz Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında listeye giren DAÜ’nün “araştırma etkisi” kapsamında dünyada 6. olmasının anlamının büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, 2019 (7. sıra), 2020 (5. sıra), 2021 (4. sıra), 2022 (5. sıra) ve 2023 (5. sıra) yıllarında da “araştırma etkisi” kategorisinde büyük başarı gösteren DAÜ’nün her zaman olduğu gibi araştırma kalitesini en üst düzeyde tutmayı başardığını vurguladı. Böyle bir başarının, yapılan bilimsel yayınların okunduğunu, diğer çalışmalarda bu çalışmaların atıf aldığını ve bu çalışmaların öğretim elemanları, öğrenciler ve sektör yöneticileri ve çalışanları tarafından kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “16.000 öğrencisi bulunan, dünyada kabul edilen birçok akreditasyona sahip olan ve eğitim kalitesiyle ön plana çıkan DAÜ, her zaman için örnek alınan bir üniversitedir.” şeklinde konuştu. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu tip başarıların DAÜ’nün ajandasında her zaman yer aldığının ve yer almaya devam edeceğinin altını çizdi.

Shanghai Ranking sıralaması hakkında

Shanghai Ranking ilk kez 2009 yılında akademik konulara göre dünya üniversite sıralamalarını yayımlamaya başladı ve geliştirilmiş metodolojinin uygulanmasının ardından, Küresel Akademik Alan Sıralaması (GRAS) ilk olarak 2017 yılında yayımlandı. 2024 GRAS; Doğa Bilimleri, Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 55 konuda üniversitelerin sıralamasını içeriyor. 96 ülke ve bölgedeki 5,000 üniversiteden 1,900’den fazlası söz konusu sıralamada listeleniyor. GRAS sıralamaları, “Dünya Çapında Öğretim Üyeleri”, “Dünya Çapında Akademik Çalışma”, “Yüksek Kalitede Araştırma”, “Araştırma Etkisi” ve “Uluslararası İş Birliği” gibi 5 ana değerlendirme kategorisini kapsayan ilgili konularda dünya üniversitelerinin performansını ölçmek için objektif akademik göstergeler ve üçüncü taraf verilerini kullanıyor.