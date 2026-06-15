DAÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi 1. Yıl Sonu Şöleni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde faaliyet gösteren DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi tarafından düzenlenen “Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Tazelendiğimiz 1. Yıl Sonu Şöleni” adlı etkinlik Şampiyon Melekler Amfisi’nde yapıldı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre etkinlik, Gazimağusa Belediyesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde organize edildi.

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın yanı sıra DAÜ yetkilileri, öğretim elemanları ve 60+ öğrenciler katıldı.

Erel: “60 yaş sonrası hayatın bir son değil, yeni başlangıçların dönemi olduğuna inanıyoruz”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Semral Erel açılış konuşmasında, ileri yaş bireylerin yeniden üretebildiği, öğrenmeye devam ettiği ve sosyal yaşamın içinde aktif rol alabildiği bir yapının hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öğrenmenin yaşının olmadığını dile getiren Erel, “60 yaş sonrası hayatın bir son değil, yeni başlangıçların dönemi olduğuna inanıyoruz” dedi.

DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topcu ise, programın uzun soluklu bir yolculuğun başlangıcı olduğunu kaydetti.

Uluçay: “Projeler kent yaşamına önemli katkılar yapıyor”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, DAÜ ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen projenin kent yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Gazimağusa’nın yalnızca tarihi ve turistik değerleriyle değil, sosyal projeleriyle de örnek bir şehir olma yolunda ilerlediğini ifade eden Uluçay, Tazelenme Üniversitesi’nin farklı kuşakları bir araya getiren önemli bir girişim olduğunu kaydetti.

Kılıç: “Çok anlamlı bir çalışma”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, Tazelenme Üniversitesi projesinin kendi rektörlük vizyonu kapsamında hayata geçirilen en anlamlı çalışmalardan biri olduğunu dile getirdi.

İleri yaş bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan aktif bir şekilde var olabilmelerine katkı sağlayan projenin, üniversite-toplum iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, programın gelecek yıllarda daha da gelişerek, devam edeceğini belirtti.

Şölen kapsamında, 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından müzik dinletileri, koro performansları ve fotoğrafçılık dersi sunumu yapıldı.

Program kapsamında öğrencilere başarı belgeleri, gönüllü öğretim elemanlarına ise teşekkür belgeleri takdim edildi.