DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi öğrencileri fidan dikim etkinliği düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğiyle “18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledi.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre etkinlik, “Geleceğe Kök Salıyoruz” sloganıyla DAÜ Güney Kampüs’te Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde yapıldı.

Çevresel farkındalığın artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedeflenen etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asiye Güngör Başaran, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, 60+ Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu, Danışma Kurulu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikilen alan “DAÜ 60+ İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi İlk Öğrencileri” adlı plaka ile isimlendirildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.