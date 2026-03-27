DAÜ 2026 QS Dünya Üniversiteler Alan Sıralaması’nda önemli başarılara imza attı

İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS), 25 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 12:00’de, Dünya Üniversiteler Alan Sıralaması 2026 listesini açıkladı. 55 alanda 1,900’ün üzerinde üniversitenin değerlendirildiği liste, QS’in bugüne kadar en fazla üniversiteyi değerlendirdiği sıralama oldu. Söz konusu sıralamaya ilk kez geçtiğimiz yıl “Ekonomi ve Ekonometri” alanında giren DAÜ, bu yıl tam dört bilimsel alanda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma başarısını gösterdi. DAÜ’ye başarı sertifikaları QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter’in imzasıyla iletildi.

DAÜ “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi” alanında dünyada ilk 200’de

QS Dünya Üniversiteler Alan Sıralaması 2026’da ilk kez “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi” alanında sıralanan DAÜ, bu alanda dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasına girerek önemli bir başarıya imza attı. DAÜ, “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi” alanında 151-175 bandında yer alarak sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) giren ve ilk 200’de yer alan tek üniversite oldu.

DAÜ geçen yıldan sonra ikinci kez girme başarısını gösterdiği “Ekonomi ve Ekonometri” alanında bir önceki yılda elde ettiği sonuca göre bir bant daha yükselerek 551-700 bandından 501-550 bandına yerleşti.

DAÜ ayrıca ilk kez “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” ile “Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri” alanlarında da sıralamaya girme başarısını gösterdi. “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” alanında 501-550 bandında yer alan DAÜ, bu alanda listeye KKTC’den giren tek üniversite oldu. DAÜ, “Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri” alanında ise 751-800 bandında yer aldı.

“DAÜ güçlü yükselişini sürdürecek”

Başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün her yıl birbirinden farklı bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin bir tesadüf olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yılda yalnızca “Ekonomi ve Ekonometri” alanında söz konusu sıralamaya giren DAÜ’nün, bu yıl QS’in en fazla üniversiteyi değerlendirdiği yıl olması ve listeye 300’ün üzerinde yeni üniversitenin eklenmesine rağmen, “Ekonomi ve Ekonometri” alanının yanı sıra; “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi”, “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” ile “Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri” alanlarında da listeye girmesinin önemli bir başarı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılıç, bu sonuçların DAÜ’nün güçlü yükselişini sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti. “Ağırlama ve Eğlence Yönetimi” alanında DAÜ’nün dünyada ilk 200’e girmesinin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Ekonomi ve Ekonometri” alanında da bir önceki yıla göre bir bant yükseldiklerini ve “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği” ile “Bilgisayar Bilimleri ve Bilişim Sistemleri” alanlarında da ilk kez sıralamaya üst sıralarda girmekten dolayı memnuniyet duyduklarını aktardı. Prof. Dr. Kılıç, sözlerini DAÜ’nün başarılarında emeği geçen tüm DAÜ çalışanlarını tebrik ederek ve başarılarının devamını dileyerek sonlandırdı.