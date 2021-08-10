‘Darp’ yargıda

Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.E. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, 02.08.2021 tarihinde Demirhan'da ikamet eden Çağlar Yüksel’in evinin avlusu içerisine girdiği sırada 2 kişi tarafından darp edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün Çağlar Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı gerekçesi ile müşahede altına alındığını belirtti. Polis, 5 Ağustos 2021 tarihinde temin edilen şikâyetçinin ifadesinde zanlı E.E.’den şüphelendiğini beyan ettiğini ve 09.08.2021 tarihinde zanlının tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak halen daha aranan emareler ve kişiler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan emarelere ve kişilere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyip, zanlının poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.