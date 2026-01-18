Dana, birçok ülkenin temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, ocak ayı başında yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü raporları ile ay sonunda yayımlanması beklenen BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a ilişkin kararına ilişkin New York’ta bir dizi diplomatik temasta bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dânâ; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Rusya, Almanya, Pakistan, Liberya ve Panama’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada, temaslar sırasında Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler, BM Genel Sekreteri raporlarında yer alan değerlendirmeler ve Güvenlik Konseyi kararına dair konuların ele alındığı belirtildi.

Dânâ’nın ayrıca, BM Genel Sekreteri Yardımcısı ve Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Rosemary DiCarlo ile de bir araya geldiği kaydedilen açıklamada, görüşmede, Kıbrıs sorununda yürütülen diplomatik süreç, tarafların pozisyonları ve önümüzdeki döneme ilişkin olası adımların değerlendirdiği ifade edildi.