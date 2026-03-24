“Daha kaç kişi daha ölmeli ki bu yasa hayat bulsun Ünal bey?”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, anayollardaki aydınlatma eksikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekerek, bu sorunlara çözüm getirecek yasanın yaklaşık 9 aydır Meclis’te bekletildiğini söyledi.

Şenkul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok anayolun karanlık olduğunu ve çevrelerinin çöplerle dolu bulunduğunu belirterek, bu durumun hem güvenlik hem de trafik açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Gönyeli’de geçtiğimiz yıllarda bir yayanın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından tüm belediyelerin ve Başbakan Üstel’in bir araya gelerek bu konuda yasa çalışması başlattığını hatırlatan Şenkul, söz konusu düzenlemenin Meclis komitesinden oy birliğiyle geçtiğini ifade etti.

Ancak aradan geçen yaklaşık 9 aya rağmen yasanın hâlâ gündeme alınmadığını belirten Şenkul, “Bu arada insanlarımız yollarda ölmeye devam ediyor. En son kurban bizim Musa’mız oldu. Daha kaç kişi ölmeli ki bu yasa hayat bulsun?” diyerek tepki gösterdi.

Şenkul, Başbakan Ünal Üstel, yasayı hayata geçirme sözünü yerine getirmediğini kaydederek, buna rağmen Girne Belediyesi olarak ciddi maliyetlere katlanıp sorumluluk aldıklarını belirtti. Yaklaşık iki yıldır arızalı olan bölümlerin de tamir edilerek St. Hilarion Kavşağı ile Hasan Uzun bölgesi arasındaki yolun aydınlatmalarının sürekli bakım altında tutulduğunu ve yolun düzenli olarak temizlendiğini kaydetti.

Belediyenin üzerine düşeni yaptığını ifade eden Şenkul, anayollardaki bakım ve aydınlatma çalışmalarının maliyetinin artık karşılanması gerektiğini vurguladı. “Vatandaşlarımız anayollar neden karanlık diye merak ediyorsa, cevabı budur” diyen Şenkul, kamuoyunu da konuya duyarlı olmaya çağırdı.