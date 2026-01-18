"Daha bilinçli insanların olduğu bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çok-yönlü.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Muhtemelen kendi dijital işimi kurmuş, müzik ve teknoloji arasında gidip gelen bir hayat yaşıyor olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Özgürlük, üretmek ve gelecekte kendime ait bir finansal düzen kurma fikri.

Kayıtsız kalamadığım şey… Çok klişe olacak ama gerçekden adaletsizlik ve emeğin karşılığını bulmaması beni en çok rahatsız eden şeylerdir.

En büyük pişmanlığım… Zamanında Bitcoin almamak

En büyük sevincim… Geriye dönüp baktığımda şu an olduğum kişiyi görmek

Hayatımın dönüm noktası… Askerlik sonrası, neyi istemediğimi çok net anladığım dönem.

Beni en çok etkileyen yazar… J. R. R. Tolkien

Başucumdaki kitap... 1984

En keyif aldığım müzik.. Ruhu olan elektronik müzik

En son izlediğim film… Ghostbusters – Frozen Empire

Kendim için son aldığım şey… Küpe

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün ihtiyaç olur diye sakladığım ıvır zıvır kutusu

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Sanırım Lego

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen her şeyi çok fazla analiz edip karar verme sürecini uzatmak.

Kendimde beğendiğim özellik… Bir önceki soruyla çelişecek şekilde ama sanırım detaycı olmam ve bir konuyu tüm verileriyle öğrenmeden bırakmamam

Olmasa da olur… Kuru Fasülye

Olmazsa olmaz… Seyehat

En iyi yaptığım yemek… Hamburger

Hayalimdeki dünya… Daha bilinçli insanların olduğu bir dünya

Aşk benim için… Huzur demektir

Onunla çok tanışmayı isterdim… Robert Downey Jr.

Görmek istediğim yer… Japonya

Mutlaka yapmak istediğim.. Çalışmaya gerek kalmayacak şekilde Pasif gelir sağlayıp, Dünya’yı gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Her şey olması gerektiği zaman, olması gerektiği şekilde olur. Siz gülümsemeye devam edin