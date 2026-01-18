"Daha bilinçli insanların olduğu bir dünya hayal ediyorum"
Portre / Selçuk Toptancı – Yazılım Mühendisi
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çok-yönlü.
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Muhtemelen kendi dijital işimi kurmuş, müzik ve teknoloji arasında gidip gelen bir hayat yaşıyor olurdum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Özgürlük, üretmek ve gelecekte kendime ait bir finansal düzen kurma fikri.
Kayıtsız kalamadığım şey… Çok klişe olacak ama gerçekden adaletsizlik ve emeğin karşılığını bulmaması beni en çok rahatsız eden şeylerdir.
En büyük pişmanlığım… Zamanında Bitcoin almamak
En büyük sevincim… Geriye dönüp baktığımda şu an olduğum kişiyi görmek
Hayatımın dönüm noktası… Askerlik sonrası, neyi istemediğimi çok net anladığım dönem.
Beni en çok etkileyen yazar… J. R. R. Tolkien
Başucumdaki kitap... 1984
En keyif aldığım müzik.. Ruhu olan elektronik müzik
En son izlediğim film… Ghostbusters – Frozen Empire
Kendim için son aldığım şey… Küpe
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün ihtiyaç olur diye sakladığım ıvır zıvır kutusu
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Sanırım Lego
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen her şeyi çok fazla analiz edip karar verme sürecini uzatmak.
Kendimde beğendiğim özellik… Bir önceki soruyla çelişecek şekilde ama sanırım detaycı olmam ve bir konuyu tüm verileriyle öğrenmeden bırakmamam
Olmasa da olur… Kuru Fasülye
Olmazsa olmaz… Seyehat
En iyi yaptığım yemek… Hamburger
Hayalimdeki dünya… Daha bilinçli insanların olduğu bir dünya
Aşk benim için… Huzur demektir
Onunla çok tanışmayı isterdim… Robert Downey Jr.
Görmek istediğim yer… Japonya
Mutlaka yapmak istediğim.. Çalışmaya gerek kalmayacak şekilde Pasif gelir sağlayıp, Dünya’yı gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Her şey olması gerektiği zaman, olması gerektiği şekilde olur. Siz gülümsemeye devam edin