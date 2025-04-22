Dağyolu'nda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı
Dağyolu'nda, Arapköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, engelli bireyleri taşıyan bir minibüs ile kiralık araç çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
A+A-
Dağyolu'nda, Arapköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, engelli bireyleri taşıyan bir minibüs ile kiralık araç çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Polisten yapılan resmi açıklamada, olayın saat 14.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Arapköy yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, olay sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Polis, yaralanan 9 kişinin Girne'deki Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.
Detaylar birazdan…
Bu haber toplam 2483 defa okunmuştur