Dağ yolunda kaza: 3 yaralı

Girne - Değirmenlik Anayolunun 0-1 kilometreleri arasında, 42 yaşındaki Musa Demirtaş, yönetimindeki ZVL 528 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan 42 yaşındaki Beyzade ÇETİNKAYA yönetimindeki LC 855 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan ZVL 528 plakalı araç sürücüsü Musa Demirtaş kaldırılmış olduğu Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Onur Kağnıcıoğlu (E-38) ile LC 855 plakalı araç sürücüsü Beyzade Çetinkaya kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.