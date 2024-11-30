Curly Cats Trio ile Rüstem’de caz gecesi

Murat OBENLER

Yurtiçi ve yurtdışından birçok müzisyene ve birçok farklı müzik türüne sahne açan Rüstem Kitabevi bu kez de müzik kariyerinin başında olan Curly Cats Trio’ya kapılarını açıyor.

Lefkoşa Üniversitesi’nde son sınıf olan üç arkadaşın bir araya gelerek oluşturduğu trio geçtiğimiz günlerdeki Gazimağusa sahnesinden sonra bu kez de Lefkoşa sahnesinde caz severler buluşacak.

Piyanoda Mustafa Esenyel, gitarda Tanyel Büyüklü ve vurmalılarda Özüm Eserer’den oluşan genç caz üçlüsü Jazz Swing ve Bossa Nova şarkılarını seslendirecek.

4 Aralık Çarşamba saat 20:00’de Rüstem Kitabevi Hangar’da yer alacak ve girişin 300 TL olacağı konserin biletleri kapıda veya gisekıbrıs üzerinden online olarak alınabilecek.