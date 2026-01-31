Cumhuriyet Meclisi’nde Kan Ver “Dayanışmaya Ortak Ol” etkinliği

Cumhuriyet Meclisi himayelerinde, Thalassaemia Derneği iş birliğiyle “Dayanışmaya Ortak Ol” etkinliği kapsamında kan bağışı kampanyası yapılacak.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, etkinlik 3 Şubat Salı günü Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak. Milletvekilleri ve Meclis personeli de etkinliğe katılarak kan bağışında bulunacak.

Bu sosyal sorumluluk projesiyle toplumda dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve sağlık alanında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Açıklamada, tüm sağlıklı bireylerin kan bağışına davet edildiği belirtilerek, “Bir ünite kan, bir hayata can olabilir” mesajı paylaşıldı.