Cumhurbaşkanlığı’nda “Yeniden Yeşil Kıbrıs” projesi tanıtılacak

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm belediyelerin iş birliği ile hayata geçirilen ağaçlandırma ve fidan dikim projesi “Yeniden Yeşil Kıbrıs”, yarın Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteği sağladığı projenin tanıtım etkinliği saat 10.00’da başlayacak.

Çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek, doğal yaşam alanlarını koruyup geliştirmek ve toplum genelinde ağaçlandırma bilincini kalıcı hale getirmek amacıyla başlatılan proje, gelecek nesillere daha yeşil, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kıbrıs bırakmayı hedefliyor.

Tanıtım etkinliğinde, projenin vizyonu ve temel hedefleri, uygulama takvimi ve saha planlaması, ülke genelinde yürütülecek ağaçlandırma faaliyetleri kamuoyu ile ayrıntılı şekilde paylaşılacak.

Proje kapsamında planlanan fidan dikim etkinliği ise 1 Nisan Çarşamba günü ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak.

Kamu kurumları, okullar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve halkın geniş katılımının hedeflendiği proje hakkında ayrıntılı bilgi ve detaylara Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ulaşılabilecek, kayıt oluşturulabilecek.