Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TURAB yönetimini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk – Arap ve Avrupa Birliği Ülkeleri İş İnsanları Derneği (TURAB) Genel Başkanı Fahri Kuş ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Görüşmeye Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da eşlik etti. Heyet, kabulde Cumhurbaşkanı Erhürman’a derneğin yürüttüğü faaliyetler ile ülkede gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Heyet ayrıca, Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret anısına hediye takdim etti.