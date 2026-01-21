Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) yönetimini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
A+A-
Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.
Görüşmede dernek yetkilileri, İŞAD’ın yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.
Kabulde, iş dünyası ve ekonomik gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.
Bu haber toplam 170 defa okunmuştur