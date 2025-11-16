Lefkoşa20 °C

  3. Cumhurbaşkanı Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, kabulde KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü ziyareti anısına TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a plaket takdim etti.

