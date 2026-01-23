Cumhurbaşkanı Erhürman, Eczacılar Birliği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran ve yönetim kurulu üyelerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran, yaptıkları çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verdi.