Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirdikleri temasların başarılı geçtiğini belirterek, Türkiye’de bazı yayın organlarında açıklamalarının “özünden koparılarak farklı anlamlara çekildiğini” söyledi.

İncirli, Türkiye basını ve sivil toplumunun Kıbrıs sorununa ve Kıbrıs Türk siyasetine ilgi göstermesinin önemli olduğunu kaydederek, “Doğrudan temas ve sağlıklı ilişkiler kurmayı çok önemsiyoruz, bunun için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diplomasi muhabirleriyle 3 saatlik görüşme

İncirli, Türkiye Diplomasi Muhabirleri Derneği organizasyonu ile 16 Ocak 2026’da Ankara’da bir grup gazeteciyle bir araya geldiklerini belirtti. Toplantıya, Yusuf Kanlı, Yıldız Yazıcıoğlu, Yusuf Tuncer (Aydınlık), Buse Söğütlü (T-24), Gülsen Solaker (Deutsche Welle), Batu Bozkürk (Cumhuriyet), Ecem Toplar (Haber Global), Melis Yıldırım (Anka Haber Ajansı) ve Burçin Gerçek (AFP) katıldı. Görüşmede CTP Dışilişkiler Sekreteri Fikri Toros da hazır bulundu.

Yaklaşık 3 saat süren röportajın ardından değerlendirmelerde bulunan İncirli, görüşlerinin çok sayıda haberde yer aldığını aktardı.

“CTP’nin çözüm modeli federasyondur”

Toplantıda Kıbrıs sorunu kapsamında yöneltilen sorulara da yanıt verdiklerini kaydeden İncirli, CTP’nin kapsamlı çözüm vizyonunun siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu vurguladı.

Bazı çevrelerin federasyon kavramını “toksik bir ifadeye” dönüştürmeye çalıştığını ifade eden İncirli, bu yaklaşımın yeni olmadığını ve geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzer süreçlerin yaşandığını hatırlattı.

“Federasyonun içeriği bilinçli biçimde itibarsızlaştırılıyor”

İncirli açıklamasında, federasyon kavramı üzerinden yürütülen tartışmaların sağlıklı olmadığını belirterek şu görüşe yer verdi:

“Esas olan, Kıbrıs özelinde federasyonun temel bileşenlerinin siyasi eşitlik, iki toplumluluk ve iki bölgelilik olduğudur. Bu da uluslararası hukukla desteklenen yegane gerçekçi çözüm modelidir.”

Bu yaklaşımın alternatifinin ise statükonun sürmesi olduğunu savunan İncirli, bunun Kıbrıslı Türkleri “bedellerine maruz bırakacağını” ifade etti.

“Görüşlerimiz açık, tutarlı ve net olmaya devam edecek”

CTP’nin Kıbrıs sorununa ilişkin duruşunun bundan sonra da değişmeyeceğini belirten İncirli, partinin görüşlerinin açık, tutarlı ve net olacağı mesajını verdi.