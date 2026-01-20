CTP, yarın “İklim Değişikliği ve Su Taşkınları” paneli düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Ocak Örgütü ile CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü, iklim değişikliğine bağlı su taşkınlarının altyapı, imar ve afet yönetimi boyutlarıyla ele alınacağı “İklim Değişikliği ve Su Taşkınları” paneli düzenliyor.

Panel, yarın 18.30-21.30 saatleri arasında, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda yapılacak.

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri ve CTP Merkez Yönetim Kurulu ve Çevre Komitesi Üyesi Feriha Tel’in moderatörlüğündeki panelde, ODTÜ-İMO Afet Merkezi (AFMER) öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Zaifoğlu ile Biyologlar Derneği Başkanı Mustafa Kofalı konuşmacı olarak yer alacak.

CTP’den yapılan açıklamada, son yıllarda artan aşırı yağışlar ve buna bağlı su taşkınlarının, kent altyapıları, imar planları, dere yatakları ve yağmur suyu drenaj sistemleri açısından ciddi riskler yarattığı belirtilerek, panelde, bu risklerin bilimsel nedenleri, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve afet risklerini azaltmaya yönelik uygulanabilir çözüm yollarının teknik ve ekolojik bakış açılarıyla ele alınacağı kaydedildi.

Panelde, sunumların ardından soru-cevap bölümüyle katılımcıların görüş ve katkılarının alınacağı ifade edildi.